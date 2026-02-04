Buff, a por las liebres de los 42 km de la Zurich Marató de Barcelona

Modaes

Buff buscará la medalla en Barcelona. La marca catalana conocida por sus gorros y bufandas se une a uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la ciudad, la edición número 47 de la Zurich Marató de Barcelona, que contará con alrededor de 32.000 corredores el próximo 15 de marzo.

La compañía refuerza así su apuesta por el running y continuará con el patrocinio también en 2027 y 2028.

La marca será la encargada de proveer la gorra y el tubular oficial de la competición, ofreciendo un producto diseñado y fabricado localmente. Además, vestirá a las liebres (pacers), que se encargan de marcar los ritmos de la carrera.

Buff finalizó su ejercicio fiscal en abril de 2025 con una cifra de negocio de 45,6 millones de euros

Buff se une a la marca Hoka, el patrocinador principal de este año, mostrando su apoyo a los eventos deportivos locales que conectan ciudades a través de la comunidad del running.

La marca también estará presente en los entrenamientos oficiales durante el 31 de enero y el 21 de febrero y también contará con un stand con toda la colección de accesorios y productos oficiales.

Buff, compañía fundada por Joan Rojas en 1992, cerró su último ejercicio fiscal, periodo finalizado en abril de 2025, con una facturación de 45,6 millones de euros. La cifra representó un alza del 2,2% respecto al año anterior, cuando la empresa facturó 44,6 millones de euros. También se alzaron las ganancias de la empresa, hasta situarse en 2,7 millones de euros, frente a los 1,13 millones de euros que ganó en 2024.