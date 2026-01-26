Alexandre Mattiussi (Ami Paris), de ganador a presidente del jurado de los premios Andam

Modaes

Alexandre Mattiussi vuelve a sus inicios. El diseñador parisino, que se hizo con el premio Andam en 2013 cuando su marca Ami daba sus primeros pasos, regresa ahora al certamen como presidente del jurado acompañando al ganador del premio organizado por la Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode, una organización francesa dedicada a apoyar a jóvenes diseñadores de moda y fomentar la innovación en la industria a través del concurso anual que otorga reconocimiento y financiamiento a talentos emergentes de la moda.

El evento, celebrado en el barrio parisino de Le Marais, se prepara para albergar presentaciones y desfiles de marcas internacionales para la próxima temporada otoño-invierno 2026. Este año, además, el premio Andam cuenta con dos nuevos patrocinadores que brindarán apoyo financiero y su experiencia en el sector a los futuros ganadores.

Zalando se une al programa organizando una jornada de mentoría para los finalistas y ganadores sobre estrategia de comercio electrónico, márketing y reconocimiento de una marca digital. Por otro lado, Karla Otto, a través del grupo The Independents, brindará apoyo a los ganadores en áreas de comunicación de marca y visibilidad internacional, con el objetivo de construir una narrativa de marca clara, coherente y ambiciosa.

Alexandre Mattiusi, fundador y director creativo de Ami Paris, hará entrega de los tres premios que brinda el proyecto, así como de la dotación económica de 100.000 para cada uno. El Premio Pierre Bergé, que nace con el objetivo de apoyar a una joven empresa de moda francesa, permitiéndole crear y expandirse a nivel global, contará con una mentoría de Fréderic Maus, consejero delegado de Wsn.

El premio de accesorios de moda tendrá el asesoramiento de la directora creativa de Lacoste, Pelagia Kolotouros, en desarrollo de negocio y estrategia de marca. Finalmente, el premio a la innovación por un proyecto desarrollado en Francia en el sector de la moda, entregado a una start up, se beneficiará de un año de mentoría de Yann Gozlan, fundador y presidente de Creative Valley.

Las candidaturas para la sucesión de Meryl Rogge, ganadora del premio en la última edición, ya se han abierto, y estarán disponibles hasta el próximo 31 de marzo, con el anuncio final del ganador de esta edición previsto para el 1 de julio.