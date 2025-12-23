‘24 horas para hablar de retail’: el comercio multimarca se cita en Logroño

Modaes

Logroño, punto de encuentro del multimarca. La capital riojana acogió los pasados 6 y 7 de noviembre la primera edición de 24h hablando de retail by Lovisual, una jornada profesional que reunió a una selección de empresarios, retailers y expertos del sector de la moda de España y Portugal.

El encuentro, impulsado por Lovisual, nació con el propósito de crear un espacio de reflexión colectiva para tomar el pulso del sector y analizar su papel como motor económico social y urbano, pero también como transmisor de cultura y dinamizador de la vida en las ciudades.

La iniciativa planteó una mirada más allá de lo estrictamente comercial. Mediante un programa articulado en torno a coloquios, mesas redondas y visitas a diversos espacios de la ciudad, el encuentro tuvo la misión de impulsar el desarrollo del comercio multimarca y de reforzar la conexión entre sus actores.

La primera jornada incluyó el coloquio Cultura del multimarca, con la participación del periodista y crítico de moda Rafael Rodríguez y Abel Díaz, fundador de StudioSmith. Durante la conversación, ambos coincidieron en subrayar la necesidad de adaptación del sector. “En estos tiempos tan inciertos, es importante que tiendas representativas del sector pongan en común los problemas y las posibles soluciones”, señaló Díaz. Rodríguez, por su parte, destacó que “el espacio multimarca siempre ha sido un agente dinamizador cultural, parte del tejido social de una ciudad”.

24h hablando de retail by Lovisual reivindicó el papel del comercio multimarca como transmisor de cultura

Otro de los ejes del encuentro fue el relevo generacional, abordado en una conversación entre representantes del grupo Echaurren y Roig Urban Comfort. Durante el intercambio, Francis Paniego, gerente del Hotel Echaurren, apuntó que “el relevo generacional representa la oportunidad de unir experiencia y nuevas ideas para asegurar la continuidad y el futuro de la empresa”. Por su parte, Miquel Roig, gerente de Calçats Roig, defendió un modelo de retail “humano, colaborativo y digital”.

La segunda jornada trasladó el foco a la experiencia de los propios comerciantes. En la mesa redonda celebrada en Esdir, participaron responsables de establecimientos como Mikonos, Aquerreta, Glamm Boutique, Amadeo, A&A, Desirée o Álvaro Martínez Atelier. Moderada por Christian De Angelis, cofundador de Modaes, la conversación abordó cuestiones como la relación con las marcas, la atracción de público joven, la digitalización o el papel del comercio independiente en la vida urbana.

El programa se completó con la presentación de Cafelito Running Club como caso de éxito en la conexión entre comercio y nuevas comunidades, así como con visitas y encuentros en espacios emblemáticos de Logroño, integrando la reflexión sectorial con la identidad cultural y gastronómica de La Rioja.

En su primera edición, 24h hablando de retail by Lovisual reivindicó el papel del comercio multimarca como transmisor de cultura y dinamizador de las ciudades, visibilizando su valor más allá de la transacción económica. El encuentro se planteó, además, como un punto de conexión entre profesionales y como el inicio de un foro que aspira a consolidarse como cita anual para reflexionar sobre el presente y el futuro del retail independiente.