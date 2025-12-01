Km0 Moda regresará en enero con un programa renovado para colgar el cartel de ‘completo’

Modaes

La feria reunirá a confeccionistas, empresas de tejidos, patronistas y proveedores de tecnología del 26 al 27 de enero, en el Palacio de Santoña de Madrid. Se centrará en la circularidad y las nuevas exigencias de la industria.

KM0 Moda apuesta por un programa renovado y hace crecer el número de marcas participantes. El encuentro, que desde hace cuatro años reúne a confeccionistas, empresas de tejidos, patronistas o proveedores de tecnología se celebrará en el Palacio de Santoña de Madrid, en el número 14 de la calle Huertas, los días 26 y 27 de enero de 2026.

Para esta edición, el programa del evento impulsado por la Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (Asecom), estará basado en la circularidad y en las nuevas exigencias de la industria. El objetivo es favorecer las conexiones profesionales y abrir nuevas oportunidades de negocio, recoge la cita profesional en un comunicado.

KM0 Moda contará con tejidos, fornituras y complementos, talleres de confección, géneros de punto, patronaje y corte y reunirá a profesionales y compañías especializadas en tecnología, digitalización, logística, reciclaje, energía, etiquetado y formación.

KM0 Moda reúne a unos seiscientos visitantes durante sus dos días de celebración en Madrid

Publicidad

La secretaria general de Asecom, Carmen Torres, ha señalado que el encuentro nace para dar respuesta a “las necesidades reales de las empresas” y que se ha convertido en un espacio donde “se comparten soluciones, se anticipan cambios y se generan oportunidades de negocio”. Cada cita suele recibir alrededor de seiscientos visitantes.

El acceso volverá a ser gratuito para los visitantes profesionales con inscripción previa. La organización destaca que en enero y en septiembre de 2025 la feria colgó el cartel de completo semanas antes de su apertura. De hecho, según las últimas declaraciones de Torres a Moades, el espacio empieza a quedarse “pequeño”, por lo que la dirección estaría valorando cambiarlo.

La feria contará nuevamente con la colaboración de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Fedecon, Texfor, Ateval, la Agrupación Española de Género de Punto, Modacc, Confederación ModaEspaña y el programa Madrid Capital de Moda.