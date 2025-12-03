Everwood Capital compra Altair y crea un gran grupo logístico producto de la fusión con Maresa

Agencias

Everwood Capital, gestora de fondos de inversión alternativa fundada por Alfredo Fernández Agras y José Antonio Urquizu Echeverría, ha comprado una participación mayoritaria de Altair Consultores Logísticos, compañía de consultoría de comercio exterior y servicios de forwarding logístico con sede en Madrid y presencia en Tenerife, Las Palmas, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Gijón e Irún.

Junto con Maresa Logística, que Everwood compró en 2024, la gestora prevé constituir un grupo logístico que contará con una facturación consolidada de 160 millones de euros anuales y una plantilla de 500 profesionales.

Se prevé que la adquisición, realizada por el fondo de transporte y logística de Everwood Capital, se cierre el próximo mes de enero, tras la aprobación de las autoridades de competencia, según ha informado en un comunicado.

El nuevo grupo estará liderado por Antonio Méndez, actual director general de Altair, al mismo tiempo que la parte vendedora permanecerá ligada al proyecto contribuyendo al crecimiento, la innovación y a la expansión nacional e internacional del proyecto.

Con esta operación, el Fondo de transporte y logística de Everwood Capital pasa a contar con 12 compañías participadas en 6 negocios verticales: gestión aduanera, última milla, logística y transporte capilar en frío nacional, frío internacional, transporte express industrial y forwarding, alcanzando una facturación agregada de unos 400 millones de euros.

“La entrada de Everwood Capital nos aportará recursos y conocimiento para completar nuestra transformación digital, adecuar la compañía a los criterios ESG y acelerar nuestro crecimiento y expansión a otros mercados, consolidando junto a Maresa Logistica, un gran grupo de forwarding en la Península Ibérica”, ha señalado Antonio Méndez.