Valencia y Cataluña, epicentros de la destrucción de empresas en moda en España

Pablo Bueno

El pulmón empresarial de la industria de la moda en España se reduce. Sólo tres de las diecisiete comunidades autónomas crearon más empresas en los sectores del textil, la confección, el cuero y el calzado de las que destruyeron en 2024, según datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellas, la más relevante para el sector de la moda es Andalucía, que aumentó su censo empresarial neto en catorce sociedades.

También crecieron en Asturias, menos relevante en volumen, pero que a 1 de enero de 2025 tenía cinco empresas activas más que en a principios de 2024. El crecimiento relativo más espectacular lo experimentó Cantabria, un 8,2%, lo que supone ocho compañías operando en moda más que el año anterior.

Las otras catorce regiones destruyeron empresas en el sector de la moda. Cataluña, la que más. Al inicio del año pasado, había un total de 3.576 empresas de moda censadas en la comunidad catalana, mientras que a 1 de enero de 2025 esta cifra se redujo en un 5,3%, es decir, 190 sociedades menos, hasta las 3.386 compañías del último registro publicado por el INE.

En España la destrucción neta llegó a las 554 empresas, un 3,3% de caída con respecto al 1 de enero de 2024.

En los cinco últimos años la destrucción neta de empresas ha sido una constante en Cataluña. Mientras que a fecha 1 de enero de 2020 la comunidad sumaba 4.240 empresas activas en la industria de la moda, esta cifra cayó a las 4.161 sociedades en 2021. La recuperación tras la pandemia fue leve y a 1 de enero de 2022 había registradas 4.186 sociedades. Desde entonces, el parque empresarial catalán de la industria de la moda no ha parado de mermar: 3.716 compañías en 2023, 3.576 en 2024 y 3.386 en 2025. En Cataluña hay ahora casi mil empresas activas menos que hace un lustro en textil, confección, cuero y calzado.

El fenómeno ha sido muy similar en la Comunidad Valenciana, la segunda que mayor destrucción neta de empresas ha sufrido en el último año. El volumen del parque empresarial de la moda se redujo en 154 compañías, lo que supone una caída del 4% si se compara con el año anterior. De las casi 5.000 empresas activas en 2020, la Comunidad Valenciana ha pasado a 3.739 a 1 de enero de 2025, lo que supone una caída neta de más de 1.100 sociedades en el último quinquenio.

En el conjunto de España la destrucción neta de empresas que operan en el sector de la moda llegó a las 554 sociedades, un 3,3% de caída con respecto al 1 de enero de 2024. Un mal dato que confirma la dinámica destructiva registrada en la serie histórica desde principios de 2020, cuando había 20.106 compañías activas en la industria de la moda. España se ha dejado por el camino casi 3.700 empresas desde entonces.