Inmigración y mercado: cómo es y dónde está el nuevo consumidor de moda en España

Pablo Bueno

Viene de países como Colombia, Marruecos y Venezuela, elige Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana como lugar de residencia, tiene una edad comprendida entre 25 y 49 años y, en un 21% de los casos, tiene estudios superiores. El retrato robot del inmigrante llegado a España en 2024 sitúa a este colectivo como potencial cliente para el sector de la moda en el país.

Según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.288.562 inmigrantes fijaron su residencia en España en 2024. Otros 662.294 residentes en el país emigraron fuera de España, lo que arroja un saldo migratorio exterior de 626.268 personas. Este es el número de nuevos residentes netos en España y también el de nuevos clientes potenciales para la moda.

En 2023, la cifra neta de nuevos residentes llegados del extranjero fue ligeramente superior, llegando a 642.296 personas. Ese año, las inmigraciones desde el extranjero fueron menores que en 2024, pero la caída del número de emigrantes dio un saldo neto superior.

Sin embargo, los datos de 2023 y 2024 están lejos del récord que marcó 2022, justo después del efecto de la pandemia, en el que el saldo migratorio exterior alcanzó los 727.005 nuevos residentes extranjeros en España. Un total de 1.258.894 extranjeros fijaron en 2022 su residencia en España, mientras que sólo 531.889 se marcharon.

Jóvenes y en edad de trabajar

La población española, con un 43% de habitantes por encima de los 50 años, envejece mientras que los inmigrantes que se afincan en España son en su mayoría más jóvenes y están en edad de incorporarse al mercado de trabajo.

En 2024 el saldo migratorio exterior fue de 626.268 personas según el INE

Publicidad

La mitad de los inmigrantes que fijaron su residencia en España en 2024 tenía entre 25 y 49 años, con un total de 646.849 personas. Esta franja de edad contrasta con su equivalente en la pirámide de población de España. En el país hay 15,72 millones de habitantes de entre 25 y 49 años, un 32% del total de población.

El segundo grupo más numeroso de inmigrantes por edad es el de los menores de 25 años, con un total de 421.859, un 33% de la cifra total. Los datos demográficos de España publicados por el INE arrojan una cifra de 12,28 millones de habitantes en la franja de edad más joven, lo que supone un 25% de los 49 millones de habitantes que tiene España.

Mucho menor peso tienen en el caso de los grupos de inmigrantes de mayor edad. Entre 50 y 64 años la cifra de extranjeros residentes en España cae hasta los 152.619 habitantes, por debajo del 12% de la inmigración total. Mientras que la población española en esta franja de edad es de casi once millones de personas, un 22,3% del total.

En 2024 sólo fijaron su residencia en España 67.235 inmigrantes de más de 65 años, es decir, en edad de jubilación o cercana a ella. Lo que supone algo más del 5% del total de inmigrantes. En esta franja de edad hay en España 10.178.625 habitantes, casi un 21% del total de la población del país.

El 31% de los inmigrantes provenientes de Colombia tenían estudios hasta primaria y el 23% estudios superiores

Publicidad

Colombia, Marruecos y Venezuela, países de origen

La nacionalidad mayoritaria de los inmigrantes extranjeros que registraron su residencia en España en 2024 fue la colombiana, con un total de 168.122 llegadas a España. Según datos del INE de 2022, el 31% de los inmigrantes del país cafetero tenían estudios hasta primaria y el 23% estudios superiores.

Las segundas entradas más numerosas el año pasado fueron las de ciudadanos marroquíes, con un total de 133.130 inmigrantes. Su perfil de educación es bien diferente: un 60% de los mismos ha cursado la primaria y solo el 5% tiene estudios superiores.

En tercer lugar por número de llegadas estarían los venezolanos: 103.225 en total. El 24% de los mismos, según datos del INE de 2022, tienen cursada la primaria, mientras que el número de inmigrantes del país sudamericano con titulación superior se eleva hasta el 34%.

Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, lugares de residencia

Por comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son por este orden las que más inmigrantes eligen para fijar su residencia. Entre las tres sumaron en 2024, según el INE, más de la mitad del saldo migratorio total.

A la cabeza, Cataluña, con 122.593 entradas netas de inmigrantes, seguida de Comunidad Valenciana con 115.742. La Comunidad de Madrid es la tercera en número de nuevos inmigrantes residentes, ligeramente por encima de los cien mil. El caso de Valencia es curioso, porque a las 104.776 llegadas de inmigrantes desde el exterior, se le sumaron otras 10.966 desde el interior. Fue con creces la comunidad que más inmigración recibió en 2024 procedente de otras regiones de España.

Por municipios, de nuevo Madrid, Barcelona y Valencia fueron los que más inmigrantes registraron el año pasado. Aunque también fueron las tres que más salidas de inmigrantes registraron hacia otras regiones del país. Destaca el caso de la ciudad de Zaragoza, que recibió 502 inmigrantes extranjeros provenientes de otras zonas de España en 2024.