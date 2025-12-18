El Observatorio renueva su liderazgo: Ignacio Sierra, única candidatura a la presidencia

P.R.D.

La asamblea general del Observatorio del Textil y la Moda renovará hoy, si no hay cambios de última hora, su presidencia. Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, se convertirá en máximo responsable de la entidad para los próximos dos años, en tanto que lidera la única candidatura que se ha presentado al cargo, según han explicado a Modaes fuentes cercanas a la entidad.

Sierra, ejecutivo de larga trayectoria en el sector y con implicación en el ámbito patronal, tomará la presidencia en representación de Confederación Moda España y relevará en el cargo a Juan Parés, que representaba al Consejo Intertextil Español (CIE) y cuyo mandato vence. Junto a Ignacio Sierra, José María Mestre, presidente del CIE; tomará la vicepresidencia.

El Observatorio se puso en marcha en 2021, en un movimiento histórico en el sector con la unión en una misma entidad de marcas de moda e industria, representadas por Confederación Moda España y CIE y con la implicación de algunas grandes empresas. La entidad se ha convertido en un portavoz del sector reconocido por las administraciones públicas.

El Observatorio estaba presidido hasta ahora por Juan Parés, cuyo mandato vence

La primera presidenta del Observatorio fue Adriana Domínguez, presidenta de Adolfo Domínguez, con Juan Parés, al frente de Textil Santanderina, como vicepresidente. Dos años después, Parés tomó la presidencia y Ignacio Sierra la vicepresidencia. Así, retail-confección e industria alternan la presidencia y vicepresidencia, de manera que el vicepresidente termina siendo presidente en el siguiente mandato, asegurando liderazgos más largos.

La asamblea general del Observatorio, que se reunirá hoy, está formada por Moda España y el CIE y en su junta directiva figuran los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales de ambas entidades. José Monzonís es el director general del Observatorio.

Además de la asamblea general, el Observatorio cuenta con un consejo asesor, del que forman parte Inditex, Tendam y Mango, así como Adriana Domínguez a título personal, como expresidenta. Ahora, se prevé también la incorporación de Juan Parés al órgano.

Según explica la propia entidad, el Observatorio “se constituye como instrumento de transformación sectorial del Textil y la Moda españolas sobre los principios de sostenibilidad y circularidad enmarcados en la estrategia 2030 europea y española para esta Industria”.

Ignacio Sierra es uno de los representantes más destacados de ámbito asociativo español y europeo en el sector de la moda. Entre otros cargos, ostenta la presidencia de la European Branded Clothing Association (Ebca) y la vicepresidencia del Foro de Marcas Renombradas Españolas (Fmre).