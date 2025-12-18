Nextil se lanza a por el sector médico en Estados Unidos con la compra del 51% de Isavela

Modaes

Nextil avanza en Estados Unidos. La empresa española ha firmado un memorando de entendimiento con la compañía estadounidense Isavela Enterprises, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de prendas de compresión y postquirúrgicas para el sector médico. Con este acuerdo, Nextil adquiere una participación mayoritaria del 51% del grupo.

Según ha comunicado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), el Mou recoge una opción futura para la adquisición del 100% de Isavela, en una transacción cuyo valor no ha transcendido.

“La potencial integración de Isavela permitiría a Nextil completar la cadena de valor en el segmento médico, desde el desarrollo del tejido hasta la prenda final”, ha señalado la empresa en un comunicado.

Nextil anotó un beneficio neto de 1,2 millones de euros en el primer semestre del ejercicio en curso, tras años de pérdidas

Tras la operación, Isavela continuará operando de forma independiente, bajo la dirección de su actual equipo ejecutivo, al tiempo que recibirá el impulso industrial, tecnológico y comercial de Nextil para acelerar su expansión en Estados Unidos, su principal mercado, así como a nivel global.

En la actualidad, Isavela presenta una facturación anual recurrente de entre 10 millones de dólares y 11 millones de dólares, con un Ebitda superior a los 3 millones de dólares.

Nextil, por su parte, selló a finales de noviembre un acuerdo estratégico vinculante con el grupo estadounidense Maxum International Group, dedicado a la producción para terceros, para el lanzamiento y distribución internacional de NextGreen, una solución industrial que integra circularidad completa, tintado natural y producción end-to-end. El acuerdo estableció una proyección mínima de 200 millones de dólares en cinco años.

Tras años de pérdidas la empresa empezó a ver los primeros signos de recuperación hace unos meses. En el primer semestre del ejercicio en curso, la compañía multiplicó por 17 su beneficio neto, hasta 1,2 millones de euros y anotó una cifra de negocio de 16,3 millones de euros, lo que supone un 20% más que en el primer semestre de 2024. Nextil ha conseguido, además, reducir su deuda neta hasta los 12 millones de euros, frente a más de 50 millones a cierre de 2023.