Pablo Bueno

La plataforma francesa de moda online The Bradery vuelve a manos de sus fundadores. Edouard Caraco y Timothée Linyer han recomprado por 43,6 millones de euros el 51% de la compañía que estaba en poder de Showroomprivé desde mayo de 2022, en una operación que refleja su apuesta por retomar el control estratégico de la empresa. Los fundadores han confirmado el cierre de la operación en las redes sociales.

La operación se produce en un contexto de simplificación de cartera por parte de Showroomprivé, que cerró 2024 con pérdidas de 39,7 millones de euros, aunque su ebitda se mantuvo positivo en 2,3 millones, un 90,4% menos que en 2023. La valoración de The Bradery asciende ahora a 43,6 millones de euros, frente a los 10,2 millones pagados en 2022.

El consejero delegado de Showroomprivé, David Dayan, afirmó recientemente que esta venta permitirá “monetizar la inversión” y fortalecer su estructura financiera, “en un momento en el que optimizar el flujo de caja es esencial”. Según Dayán, la compañía busca “optimizar sus recursos” y “priorizar las alianzas con empresas de alto rendimiento y especializadas, frente a las inversiones directas”. Por su parte, los cofundadores de The Bradery han reconocido Showroomprivé les permitió “crecer tan rápidamente”.

En marzo, Showroomprivé justificó sus últimos resultados económicos anuales con el menor dinamismo de la categoría de moda y, precisamente, la adquisición de The Bradery. En su último ejercicio fiscal, la marca The Bradery creció un 41%, mientras que el mercado internacional aumentó sus ingresos un 10%.

La recompra ha permitido a los fundadores consolidar la autonomía de la plataforma, acelerar la expansión y reforzar relaciones con más de 1.000 marcas, según destaca Linyer. La estrategia apunta a combinar innovación, crecimiento y fidelización del cliente en un mercado competitivo de ecommerce de moda.

Caraco y Linyer destacan su ambición para el futuro: “Tenemos proyectos en mente para los próximos cien años”, explican. La vuelta al control total de The Bradery refuerza la independencia de los fundadores y su capacidad para definir la hoja de ruta de la compañía, en un momento clave para el ecommerce francés de moda.