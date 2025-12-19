Modaes

Golden Goose cierra su venta y pasa a manos chinas. Los fondos de capital riesgo Permire y The Carlyle Group han alanzado un acuerdo para la venta de la mayoría de la marca italiana a HSG (fondo llamado en China HongShan, la antigua Sequoia Capital China) y Tamasek. La operación valora Golden Goose en cerca de 2.500 millones de dólares.

Tal y como ha informado a través de un comunicado Permira, fondo de capital riesgo que controlaba hasta ahora el 80% de Golden Goose, la operación busca acelerar la expansión internacional del grupo “preservando sus raíces en la artesanía italiana”. Silvio Campara continuará como consejero delegado del grupo, mientras que Marco Bizzarri, ex consejeo delegado de Gucci, sustituirá a Mareen Chiquet como presidente no ejecutivo de Golden Goose.

HSG, que en 2018 sacó a Bolsa PopMart, empresa creadora de los famosos Labubu, gestiona un fondo de 55.000 millones de dólares destinado a invertir en la participación en empresas y en liquidez. Entre sus participadas están Amer Sports, Ami Paris, Alibaba o Shien.

Por su parte, Tamasek es una gestora soberana de fondos con sede en Singapur, que participa en compañía como Adyen, Alibaba, Amazon, Tencent o Mastercard. En julio, el vehículo inversor singapurense se hizo con el 10% de Ermenegildo Zegna.

El fondo soberano Tamasek, de Singapur, se ha hecho con una participación minoritaria de Golden Goose

Publicidad

Según ha desvelado la británica Permira, HSG se ha hecho con una participación mayoritaria de Golden Goose, mientras que Tamasek se ha hecho con una participación minoritaria a través del fondo True Light Capital. Tanto Permira como otros de los anteriores accionistas de Golden Goose, como el fondo estadounidense Carlyle, también mantendrán posiciones minoritarias en el capital de la firma italiana de calzado.

La compra otorga a Golden Goose un valor diez veces superior al beneficio básico previsto para finales de año, incluida la deuda. Además, la compra se posicionaría como la adquisición de lujo más importante del año, duplicando el valor de la venta de Versace a Prada, una operación de 1.250 millones de euros.

Permira ha señalado que Golden Goose logró una facturación de 655 millones de euros en 2024. Desde 2020, cuando Permira entró en el capital la compañía italiana “ha acelerado sus canales de direct-to-consumer” e invertido en “experiencias de cocreación, profundizando en las conexiones con sus clientes de todo el mundo”.

En los nueve primeros meses del ejercicio, el grupo ha experimentado un crecimiento de doble dígito: las ventas han subido un 13% interanual, gracias a una subida del 21% de las ventas directas a consumidor y al crecimiento de la red comercial. Golden Goose cuenta actualmente con 227 tiendas, frente a las 97 que tenía en 2019.