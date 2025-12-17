Furest, cambio de modelo: se vuelca en la marca propia y tiendas en Sevilla, Málaga y Palma

Después de un año de control de costes y reorganización del negocio, Furest encara 2026 con un cambio de modelo y una previsión de crecimiento. El multimarca ya busca espacios para abrir en Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.