Es noticia

Brownie Twinset Milano Louis Vuitton
Menú
ENGEnglish edition
Inicia sesión Suscríbete
Noticias
{{ item.title }}
Tags
{{ item.title }}
Perfiles
{{ item.title }}
Empresas Entorno Tendencias Back Stage Equipamiento Cosmética Look
Publicaciones Especiales Opinión Directorio Agenda Multimedia Shots Coordenadas

Empresa

Furest, cambio de modelo: se vuelca en la marca propia y tiendas en Sevilla, Málaga y Palma

Después de un año de control de costes y reorganización del negocio, Furest encara 2026 con un cambio de modelo y una previsión de crecimiento. El multimarca ya busca espacios para abrir en Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.

Furest, cambio de modelo: se vuelca en la marca propia y tiendas en Sevilla, Málaga y Palma
Furest, cambio de modelo: se vuelca en la marca propia y tiendas en Sevilla, Málaga y Palma

Pablo Bueno

Modaes, la información que necesitas

Contenido exclusivo para suscriptores de Modaes.

 

Suscríbete ahora para seguir obteniendo las herramientas que necesitas para tomar decisiones acertadas.

 

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

SUSCRIPCIÓN
ONLINE MENSUAL

9€mes

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad sin restricciones
  • Revista Modaes online
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales

SUSCRIPCIÓN
ONLINE ANUAL

89€año

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad sin restricciones
  • Revista Modaes online
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales

SUSCRIPCIÓN
ONLINE + PRINT

149€año

Suscríbete ahora
  • Toda la actualidad
  • Revista Modaes en tu casa u oficina
  • Todas las publicaciones online
  • Descuentos especiales
Modaes Corporate

Contenido relacionado

Últimas noticias

window.marfeel = window.marfeel || { cmd: [] }; window.marfeel.cmd.push(['compass', function(compass) { compass.trackConversion('subscribe_cta_click'); }]);

Especiales

Publicaciones

Ver todas las publicaciones

Multimedia

Fashtech Shot - Entrevista con Carlos Sánchez Altable (McKinsey)
Powered by
Desigual
People, business & ESG: Tenemos un plan
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Juan Parés (Observatorio del Textil y la Moda)
Powered by
Tendam
Fashtech Shot - Entrevista con Fernanda Blasco (Desigual)
Powered by
Desigual
A quién le importa: consumidor y sostenibilidad
Fashion Sustainability Shot - Entrevista con Rafael Reolid (Gerescal)
Powered by
Tendam
Ver todos los vídeos