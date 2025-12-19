Coty culmina la salida de Wella: vende 25,8% a KKR por 750 millones de dólares

Modaes

Coty suelta lastre no estratégico. La compañía estadounidense de belleza vende su participación del 25,8% en Wella al fondo de inversión norteamericano KKR. Según los términos de la transacción, Coty recibirá 750 millones de dólares (639,2 millones de euros) en efectivo, con los que prevé liquidar su deuda a corto y largo plazo, así como el derecho al 45% de futuras plusvalías.

La empresa utilizará la mayoría de los ingresos iniciales en efectivo para liquidar la deuda que arrastra en los últimos años. En marzo de 2023, a cierre del tercer trimestre del año, la deuda neta de Coty ascendía a 4.100 millones de dólares (3.494,6 millones de euros).

Coty vendió su división profesional en 2020, que incluía Wella, OPI y Clairol, a KKR, en una transacción valorada en 2.500 millones de dólares (2.130 millones de euros). La compañía estadounidense conservó una participación del 40%. En 2023, Coty planeaba deshacerse del 3,6% de Wella por 150 millones de dólares, que adquiriría IFG Wealth Management. Finalmente, la operación no se llevó a cabo.

El pasado noviembre, Coty abrió un frente judicial contra Kering en plena cuenta atrás para la adquisición de la licencia de Gucci Beauty por parte de L’Óreal. El conflicto ha estalló después de que Kering y L’Oréal anunciaran un acuerdo para que el gigante francés pueda entrar en una licencia exclusiva de cincuenta años para crear, desarrollar y distribuir fragancias y belleza de Gucci cuando expire el contrato vigente con Coty, previsto para 2028.

Coty concluyó el primer trimestre de 2025 con ventas a la baja, anotando ingresos de 1.580 millones de dólares (1.346,7 millones de euros)

A mediados de diciembre, Coty inició un proceso de reestructuración de su cúpula directiva. El primer paso ha sido la salida del presidente de la compañía, Peter Half, así como la marcha de la consejera delegada Sue Nabi.

JAB Holdings, el grupo propietario de Coty, anunciará próximamente el sustituto de Harf. Su salida se produce después de que el directivo, de 79 años, se retirara también de su puesto en JAB como managing partner.

Coty comenzó su ejercicio fiscal 2026 a la baja. La empresa concluyó los primeros tres meses del curso con ventas de 1.580 millones de dólares (1.346,7 millones de euros), un 6% menos que en el mismo periodo de 2024. A perímetro comparable, el descenso fue del 8%. El negocio del lujo fue el que mejor resistió, pero la cosmética de gran consumo sufrió un retroceso de su facturación, con un descenso del 9% hasta 507,7 millones de dólares (433 millones de euros).

Kohlberg Kravis Roberts (KKR) es una multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo con sede en Nueva York. El grupo, fundado en 1976, es propietario de marcas como Varsity Brands, una empresa de ropa y equipamiento deportivo o Karo Healthcare, especializada en productos de cuidado personal. KKR es uno de los grandes inversores de Axel Springer, un conglomerado mediático europeo que invierte en propiedades, así como en tecnología y empresas de datos de Israel. En los últimos meses, la compañía ha sido objeto de boicot por parte de algunos sectores a causa de su participación en festivales españoles de música como Sónar, O Son do Camiño o Arenal Sound.